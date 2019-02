21 febbraio 2019- 16:25 Lavoro: Di Maio, 'primi effetti da Dl Dignità, dati chiari e incontrovertibili' (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda le imprese, sottolinea ancora Di Maio, "l’obiettivo è quello di garantire sempre maggiori incentivi al tempo indeterminato. Per i nostri piccoli imprenditori i dipendenti sono come una famiglia. Possono vivere meglio i dipendenti e vivere meglio gli imprenditori. Quello che conta è mettere al primo posto la persona e la sua dignità".Per Di Maio, "la mia principale missione da ministro del Lavoro è combattere la precarietà con tutte le mie forze. Perché sono convinto che se una persona vive serenamente e può programmarsi un futuro con la sua famiglia ne beneficia tutta la società, sia in termini di felicità che di ricchezza. Tanti - rileva- non sono d’accordo con questa visione e hanno osannato provvedimenti come il Jobs Act, che ha smantellato i diritti dei lavoratori, facendo della precarietà la normalità. Per loro l’importante è pagare il meno possibile, senza alcuna garanzia. Per loro il lavoratore è un costo, non un valore. Questa politica non ha portato a nulla", aggiunge il ministro."Dicevano che trasformando, dopo un certo periodo, i contratti precari in contratti a tempo indeterminato avremmo perso migliaia di posti di lavoro. Mi hanno chiamato 'ministro della disoccupazione'. Secondo me invece gli imprenditori, con uno stimolo, avrebbero assunto i precari a tempo indeterminato anziché licenziarli per prendere nuovi precari. Perché di chi lavora bene non puoi farne a meno. Mi sembra un approccio di buon senso difendere il diritto del lavoratore a una retribuzione dignitosa e a delle garanzie di stabilità del posto di lavoro. Era una sfida e con il Decreto Dignità abbiamo sancito proprio questi principi".