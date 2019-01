3 gennaio 2019- 11:53 Lavoro: Di Maio, reddito cittadinanza è per cittadini italiani

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Il reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della sua visita ad Alleghe smentendo che il redditto di cittadinanza possa essere anche destinato ai migranti. Di Maio, inoltre, conferma che a breve verrà definito il decreto per il reddito di cittadinanza e per quota 100. "Il decreto è la naturale continuazione dei soldi che abbiamo inserito nella legge di bilancio per il reddito di cittadinanza e quota 100", sottolinea il ministro.