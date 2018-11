14 novembre 2018- 15:42 Lavoro: Di Maio, su rider verso soluzione, se fallisce tavolo norma in manovra

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Per poter garantire un sistema di tutele" ai rider e "iniziare ad estenderlo anche ad altre categorie di nuovi lavoratori non tutelati abbiamo iniziato insieme alle parti sociali un cammino di confronto costruttivo nella convinzione che un intervento di sostegno alla contrattazione collettiva e non sostitutivo di essa sia quella più efficacemente può garantire un adeguamento delle tutele alle nuove frontiere del lavoro in continua evoluzione e nel caso specifico un incremento dei salari e non già la loro riduzione. Dovremo quasi essere ad un epilogo positivo dei lavori del tavolo, incrociamo le dita". Così al Question Time alla Camera il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio che ribadisce "che se dovesse fallire il tavolo siamo pronti con la norma ad inserire in legge bilancio".Il fenomeno dei lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, rileva il ministro, "è in crescita come il divario reddituale che li separa dal resto dei lavoratori. Questi sono due temi su cui ci siamo mossi praticamente lo stesso giorno dell'insediamento del Governo".