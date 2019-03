4 marzo 2019- 19:40 Lavoro: Di Maio, 'su salario minimo confido in ampia convergenza'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "Porteremo la nostra legge per introdurre il salario minimo in Parlamento e mi auguro di vedere sul tema un’ampia convergenza parlamentare. Perché è una cosa giusta. Chi vuole fare gli interessi dei lavoratori non può tirarsi indietro. Il MoVimento 5 Stelle è dalla loro parte". Lo scrive in un post su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio."Il salario minimo orari - esordisce - o è una misura che esiste in quasi tutta Europa, la adottano 22 paesi su 28, comprese Francia e Germania. L’Italia aspetta questa legge da decenni. La sinistra se ne è riempita la bocca per anni, ma quando è stata al governo non l’ha mai nemmeno posta in agenda. Il MoVimento 5 Stelle in soli nove mesi la sta presentando: una legge, dunque, che restituisca dignità al lavoratore permettendogli di non essere più vittima del ricatto 'questo è il lavoro: o così o vattene'"."È inaccettabile che nel 2019 ci siano ancora migliaia di giovani costretti ad accettare una paga di 3 o 4 euro l’ora. Quello non è lavoro, è schiavitù. E in un Paese democratico questo non si può più tollerare", rimarca il vicepremier.