7 novembre 2018- 19:02 Lavoro: domani al Quirinale premiati insieme ai Cavalieri anche Alfieri

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Domani al Quirinale saranno premiati anche gli Alfieri del Lavoro insieme ai Cavalieri del Lavoro. Nel corso della cerimonia, infatti, sarà consegnata anche la Medaglia del Presidente della Repubblica agli Alfieri del Lavoro, ossia ai 25 migliori studenti delle scuole superiori d’Italia. Gli studenti più meritevoli d’Italia ricevono la Medaglia del Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia dei Cavalieri del Lavoro per evidenziare il valore dell’impegno e del merito come chiavi di successo negli studi e nella vita. Il Premio Alfieri del Lavoro è stato istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia. Gli Alfieri del Lavoro 2018 sono: Roberta Andreea Burz (Taranto), Marco Caldera (Vercelli), Angela D’Angelo (Salerno), Cecilia De Bernardi (Bergamo), Ivan Di Rosa (Ragusa), Maria Cristina Fiore (Cosenza), Serena Gaggi (Trieste), Gianpaolo Gallo (Siracusa), Mihaela Maciuc (Savona), Luca Maisti (Roma), Manuele Maistrello (Ferrara), Davide Marchese (Agrigento), Stefano Milizia (Brindisi), Gabriele Muzzu (Olbia-Tempio), Vittorio Nalbone (Caltanissetta), Marco Parente (Caserta), Alberto Pomari (Verona), Flaminia Quattrini (Viterbo), Caterina Rossi (Forlì – Cesena), Silvio Rossini (Torino), Damiano Scevola (Pescara), Giusy Spacone (L’Aquila), Lisa Valentini (Genova), Marco Paolo Vergani (Varese), Federico Vitillaro (Perugia).