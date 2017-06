LAVORO: DONAZZAN, FARE CHIAREZZA SU NUMERI DISOCCUPAZIONE (3)

12 giugno 2017- 17:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I dati di Veneto Lavoro, infine, consentono di fornire un quadro della disoccupazione regionale sulla base delle dichiarazioni di immediata disponibilità presentate ai Centri per l’Impiego del territorio. Tra il 2013 e il 2016 la quota di persone entrate in stato di disoccupazione è gradualmente diminuita, con un flusso annuo nel periodo di 147 mila soggetti. Sono principalmente lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato o indeterminato e impiegati nei settori dei servizi alla persona (principalmente istruzione) e del turismo, su cui pesano le dinamiche stagionali. I tempi di ricollocazione si stanno accorciando: entro 12 mesi dall’inizio della disoccupazione il 60% trova un lavoro e nel 40% dei casi si tratta di un lavoro stabile, a tempo indeterminato o comunque superiore ai 6 mesi. Un’importante novità è rappresentata dall’aggiornamento delle liste degli elenchi dei lavoratori disoccupati disponibili, che porterà nei prossimi mesi ad avere un quadro preciso e affidabile della reale consistenza dei disoccupati in regione. Secondo i primi dati disponibili, al 6 maggio 2017 i disoccupati (amministrativi) in Veneto sarebbero 278 mila, la maggior parte dei quali di età compresa tra i 30 e i 49 anni e residenti nelle province di Venezia, Treviso e Padova. Oltre il 70% sono quelli che hanno usufruito di politiche di inserimento o di attivazione.