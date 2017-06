LAVORO: DONAZZAN, FARE CHIAREZZA SU NUMERI DISOCCUPAZIONE (4)

12 giugno 2017- 17:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo la Regione che ha l’archivio storico più importante in tema di dati amministrativi sulla disoccupazione e non solo. Una base dati che ci permette di fare raffronti e misurare le nostre scelte e le nostre politiche, ma anche di poter fornire un contributo importante in termini di linee di indirizzo nazionali – ha commentato l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan – Con un recente provvedimento normativo abbiamo voluto avviare un aggiornamento delle liste dei disponibili iscritti ai Centri per l’Impiego non per cancellare persone dallo stato di non occupazione, ma per ‘sfoltire le fila’ e individuare, con la massima precisione possibile, chi sono i destinatari dei nostri interventi. I dati dimostrano che quando una persona viene presa in carico dai servizi per l’impiego del sistema regionale e può usufruire di politiche di accompagnamento efficaci, le sue probabilità di trovare un lavoro aumentano. Questo deve essere il nostro obiettivo”.