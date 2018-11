29 novembre 2018- 16:36 Lavoro: Donazzan, in Veneto l'alternanza è divenuta una consuetudine

Verona, 29 nov. (AdnKronos) - Dopo l’inaugurazione di stamattina di Job Orienta a Verona, l’assessore regionale Elena Donazzan è intervenuta nel pomeriggio al tavolo promosso da Unioncamere sul tema “Dalla scuola al lavoro: orientarsi con l’alternanza”. “La Regione del Veneto – ha detto - sulla questione Alternanza scuola-lavoro ha già fatto moltissimo, creando una vera e propria comunità educante consolidata nel tempo. L’alternanza da noi era già in sperimentazione prima ancora dell’entrata in vigore dell’obbligo di legge, obbligo che è stato poi accolto dalle scuole positivamente”.“A distanza di anni -ha aggiunto l’assessore veneto all’istruzione, formazione e lavoro- è ormai una consuetudine ragionare con le imprese per gli istituti tecnici, professionali, ma anche per i licei. L’Alternanza scuola-lavoro, la cui utilità è certificata anche da analisi accurate svolte dell’Ufficio Scolastico sul campione delle classi che l’hanno sperimentata, permette il raggiungimento delle soft skills, dell’autodisciplina, della capacità di risolvere i problemi normalmente riscontrabili nel mondo del lavoro”.