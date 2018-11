29 novembre 2018- 16:36 Lavoro: Donazzan, in Veneto l'alternanza è divenuta una consuetudine (2)

(AdnKronos) - “È impensabile ora ridurre questa tipologia di attività nelle scuole -ha affermato Donazzan-. Per questo sostengo le ragioni della petizione lanciata sulla piattaforma chance.org da pare di Federmeccanica in favore dell’Alternanza scuola-lavoro. Il Presidente Nazionale di Federmeccanica, Federico Visentin, anche lui veneto, ha ben spiegato come anche il mondo dell’impresa la veda con grande interesse, come aiuto ai giovani a cogliere le opportunità di lavoro”. “Avere scuola e impresa più unite -ha concluso l’assessore- è nell’interesse dei giovani e del mondo del lavoro. L’alternanza è un sistema che funziona e che va promosso e implementato. Il Veneto continuerà a lavorare in questo senso”.