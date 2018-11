29 novembre 2018- 12:51 Lavoro: Donazzan, massimo impegno del Veneto su alternanza e Its (2)

(AdnKronos) - “Per quanto riguarda l’Istruzione Tecnica Superiore – ha fatto rilevare l’assessore – abbiamo voluto in Veneto chiamare Academy questo tipo di esperienza ed è importante perché la comunicazione non è un dettaglio. Il 100% dei giovani diplomati da un ITS entro 12 mesi trova lavoro. Sono infatti dei “supertecnici”. Ci sono dei lavori sempre più specializzati ma mancano le necessarie figure professionali. L’ITS è la soluzione per entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale”.“Sfatiamo infine qualche roboante titolo di giornale - ha concluso Donazzan - L’Italia non è così male come qualcuno dice. Siamo il secondo Paese manifatturiero d’Europa, secondo anche per attrazione di investimenti dall’estero. Per migliorare ancora occorre continuare sulla strada dell’incontro tra offerta e domanda di lavoro e noi lo stiamo facendo”.