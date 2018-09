20 settembre 2018- 17:40 Lavoro: Donazzan, per Wambao Wcc no intesa, rammarico per 90 licenziamenti

Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Terzo incontro oggi in Regione Veneto su Wanbao Acc, relativamente alla procedura collettiva avviata dal gruppo imprenditoriale per 90 lavoratori: l’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, era finalizzato ad un nuovo tentativo di accordo tra le parti rispetto alla procedura di licenziamento avviata a luglio.Dopo ampia discussione con tutti i soggetti in causa, si è registrata l’impossibilità di raggiungere un accordo: la mancata intesa tra le parti determina così l’avvio delle procedure di licenziamento per 90 lavoratori. L’assessore regionale ha espresso “grande rammarico per la situazione che, purtroppo, si venuta a confermare”. Nel contempo - ha assicurato l’assessore – “la Regione Veneto conferma che farà quanto di propria competenza per accompagnare a nuova occupazione lavorativa i 90 dipendenti dello stabilimento di Mel”.“Wanbao Acc rappresenta, e dovrà ancora rappresentare, una importante realtà produttiva per il tessuto economico del Bellunese e per l’intero Veneto – ha ribadito l’assessore – e mi auguro che questa fase delicata dell’azienda e dei suoi lavoratori sia gestita con la massima responsabilità da parte di tutti”.