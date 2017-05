LAVORO: DOXA-POLITECNICO MILANO, IN ITALIA 250MILA LAVORATORI 'AGILI'

23 maggio 2017- 17:34

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Sono oltre 250 mila i lavoratori 'agili' in Italia, coloro che godono di discrezionalità nella definizione delle modalità d’impiego in termini di luoghi, orari e strumenti utilizzati per svolgere le proprie mansioni. E sono il 7% di tutti gli impiegati, quadri e dirigenti. E' quanto emerge dall’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano, curato da Doxa. "Si tratta di persone assunte all’interno di aziende perlopiù medio-grandi e grandi, dislocate prevalentemente nel Nord Italia, in quasi 7 casi su 10 sono uomini e hanno un’età media di 41 anni", specifica Vilma Scarpino, amministratore delegato di Doxa.Secondo il rapporto, le imprese che hanno forme di smart working godono di una attrattività migliore a fronte di un aumento della produttività, di una riduzione dell’assenteismo e degli straordinari e di una riduzione dei costi. Anche i lavoratori, che a fronte di una maggiore flessibilità si dichiarano più motivati e soddisfatti del bilanciamento fra vita privata e lavorativa.