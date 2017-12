LAVORO: FAI, ACCORDO CASTELFRIGO TRAGUARDO IMPORTANTE (2)

30 dicembre 2017- 18:01

(AdnKronos) - Per Cornelli, si aggiunge "il bisogno di avviare anche a livello nazionale un percorso che coinvolga le grandi centrali cooperative e che porti a fare chiarezza sul panorama inaccettabile delle realtà spurie, vere zone franche del diritto contrattuale". Il campo, conclude, "deve essere sgombrato una volta e per tutte da quelle realtà che fanno dumping sulla pelle dei lavoratori, non applicando i contratti e mortificando i diritti. L'intesa che salvaguarda il lavoro dei 52 lavoratori Castelfrigo va in questa direzione: ora dobbiamo continuare per agevolare la ricollocazione delle altre maestranze".