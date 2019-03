4 marzo 2019- 19:30 Lavoro: Fim Cisl, 'Fujitsu Italia ennesimo segno che multinazionali scappano'

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - La possibile chiusura di Fujitsu Italia, la controllata della multinazionale giapponese che ha annunciato un piano di riorganizzazione globale, "è l'ennesima dimostrazione che in assenza di una strategia industriale del sistema Paese le multinazionali, anche quelle tecnologiche come Fujitsu, scelgono di andarsene perché ritengono che il mercato italiano non sia più affidabile e credibile". E' quanto afferma il segretario generale della Fim Cisl milanese, Christian Gambarelli, in una nota."E' tempo - aggiunge - che si costituisca un tavolo generale di crisi per il rilancio degli investimenti e per salvaguardare la presenza delle grandi società e delle professionalità del nostro Paese". Gambarelli fa poi notare che lo scorso dicembre, su pressione dei sindacati, si era già svolto un incontro interlocutorio al Mise, in cui però il management italiano non aveva saputo dare notizie certe. Ora, è stato proclamato lo stato di agitazione ed è stata chiesta l’immediata attivazione del tavolo di crisi presso il ministero. Mercoledì, dalle ore 10, si terrà un’assemblea alla sede milanese, durante la quale verranno decise eventuali forme di mobilitazione.