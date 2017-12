LAVORO: FLAI, SU CASTELFRIGO RISPOSTE IMPORTANTI, SOSPESO SCIOPERO FAME

30 dicembre 2017- 13:39

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - I lavoratori delle cooperative in appalto a Castelfrigo, dopo 12 giorni, hanno sospeso lo sciopero della fame a seguito dell’incontro che si è tenuto in Regione tra Cgil, Cisl, Uil e Alleanza delle cooperative italiane. Ad annunciarlo è la segretaria generale della Flai Cgil, Ivana Galli, in una nota. "In un verbale di incontro sono state convenute misure volte alla ricollocazione dei lavoratori licenziati delle due cooperative spurie, l’impegno di tutti al rispetto delle regole previste dal TU regionale sulla legalità, la costituzione di un tavolo di monitoraggio permanente per il sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare presentata in Senato sul contrasto alle false cooperative”, riferisce Galli. “Oltre due mesi di sciopero e 12 giorni di sciopero della fame sono un prezzo altissimo che i lavoratori hanno voluto pagare per difendere la dignità del lavoro, legalità e la corretta applicazione del contratto anche per chi è rimasto dentro a lavorare. È una brutta storia - sottolinea Galli - quando ci sono i lavoratori divisi, è una guerra tra poveri, lavoratori in sciopero da oltre due mesi ed altri dentro a lavorare". "Si tratta - spiega Galli - di lavoratori in maggioranza stranieri che si sono ribellati ad orari di lavoro impossibili, alla negazione continua dei diritti contrattuali, ad essere soci lavoratori inconsapevoli e con buste paga fantasiose. Quando si è detto no a tutto questo la risposta è stata la procedura di licenziamento. Mentre la maggioranza dei lavoratori era in sciopero ed in presidio permanete sotto la tenda rossa della Flai Cgil, la Castelfrigo da mesi sorda ad ogni confronto ha siglato un accordo di ricollocazione per 52 lavoratori senza far partecipare la Flai Cgil, che è la più rappresentativa tra i lavoratori delle cooperative in appalto".