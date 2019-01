21 gennaio 2019- 10:39 Lavoro: Fondosviluppo stanzia 1 mln per workers buyout (2)

(AdnKronos) - Negli ultimi quattro anni, aggiunge Milza, "sono oltre 36 le cooperative di workers buyout che si sono costituite all’interno del sistema Confcooperative Emilia Romagna. Il tessuto economico della nostra regione si è rivelato molto ricettivo di fronte a questa opportunità, grazie anche all’azione delle Confcooperative provinciali che hanno saputo intercettare il bisogno emergente di dare continuità ad aziende destinate a estinguersi. Crediamo quindi che il bando di Fondosviluppo possa da un lato fornire nuova linfa alle imprese ricreate che necessitano di assistenza soprattutto nella fase di start up cooperativo, dall’altro possa favorire la nascita di nuove cooperative".Sono quattro le tipologie di intervento previste dal bando di Confcooperative/Fondosviluppo: interventi finanziari nella misura massima del capitale sociale apportato dai soci cooperatori (apporto al capitale sociale, mutuo a tassi agevolati garantito da Cooperfidi Italia, strumenti finanziari partecipativi); rimborso costo dei servizi di accompagnamento allo start up (importo massimo di 15.000 euro in tre anni); formazione e tutoraggio (percorsi imprenditoriali, partnership con altre cooperative del settore, affiancamento manageriale); accesso a convenzioni (gruppi bancari cooperativi, Cooperfidi, compagnie di assicurazione).Le candidature possono essere presentate fino al 15 maggio 2019. Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.fondosviluppo.it.