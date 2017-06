LAVORO: FP CGIL, CON ETICA E VALORI FACCIAMO DIFFERENZA IN IGIENE AMBIENTALE

22 giugno 2017- 17:11

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Etica, passione e valori. Sono questi gli elementi che ci fanno fare la differenza, la bella differenza. Grazie soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori, alla loro generosità, dimostrando ogni giorno, tutti i giorni, di essere sentinelle della legalità, educatori alla civiltà. Votiamo la Fp Cgil perché con noi c’è una bella differenza". Con queste parole la segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil, Serena Sorrentino, ha chiuso l’assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Igiene Ambientale, promossa oggi per dare il via alla campagna elettorale per il rinnovo delle Rsu e Rlssa in calendario il 25 e il 26 ottobre prossimi. Un appuntamento straordinario che ha riunito oggi a Roma oltre duecento tra lavoratrici e lavoratori del sistema di igiene ambientale, di aziende pubbliche e private, provenienti da tutta Italia, per costruire collettivamente il programma elettorale che accompagnerà la categoria dei servizi pubblici della Cgil in questi mesi. Tanti i temi affrontati dai lavoratori intervenuti - sviluppati intorno alle questioni: ambiente, lavoro, salute e sicurezza – e che mettono al centro il tema della chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, dell’occupazione stabile, dei miglioramenti indispensabili sulle questioni della salute e sicurezza.