LAVORO: FP CGIL, CON ETICA E VALORI FACCIAMO DIFFERENZA IN IGIENE AMBIENTALE (2)

22 giugno 2017- 17:11

(AdnKronos) - Contributi preziosi, che la Fp Cgil aggregherà nella costruzione del programma elettorale, e che permetteranno alle Rsu, così come alle Rlssa, di poter fare la differenza. Sia in ragione delle scelte fatte dalla stessa Funzione Pubblica, come ha spiegato Sorrentino, di "dare valore alle nostre rappresentanze, fatto anche plasticamente con la scelta di inserire un più nel nostro simboli", sia grazie ai contratti recentemente rinnovati che danno alle rappresentanze sindacali un ruolo determinante, "a partire dalla centralità delle condizioni di lavoro". Per queste ragioni l’appuntamento di fine ottobre diventa cruciale, non solo per la straordinarietà dettata dal chiamare al voto oltre 90 mila lavoratori, un caso unico nell’intero mondo del lavoro, ma anche per segnare un cambiamento in un settore difficile. "Col contratto abbiamo fatto un primo pezzo - ha spiegato Sorrentino -, a partire dall’aver respinto il Jobs Act per arrivare alle garanzie introdotte sul tema appalti, ma ora la battaglia per migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende continua, con le nostre proposte di riorganizzazione e riorientamento del settore dell’igiene ambientale". La Fp Cgil si prepara così al rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e a quelle dei lavoratori su salute, sicurezza e ambiente, ma non è da sola: “Con noi c’è anche la Cgil, che per noi è un valore aggiunto, perché mettere la croce sul quadrato rosso - ha concluso Sorrentino - vuol dire fare quadrato, ovvero difendere e rivendicare valori fondamentali della nostra idea di società che sono democrazia e libertà".