4 marzo 2019- 19:04 Lavoro: Fujitsu verso la chiusura, a rischio 190 posti in Italia

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Sono a rischio 190 posti di lavoro in Italia, di cui 150 in Lombardia, e più precisamente a Milano. La multinazionale giapponese Fujitsu, che ha una controllata in Italia con sede Milano e a Roma, ha annunciato un piano di riorganizzazione globale che prevede la dismissione delle sue attività nei Paesi del Sud Europa, compresa l'Italia. In sostanza, il gruppo vorrebbe abbandonare la permanenza diretta nei paesi Emea e agire solamente attraverso rivenditori terzi e partner per la vendita e l'assistenza tecnica ai suoi prodotti."La decisione, anticipata nei mesi scorsi ai rappresentanti del Comitato aziendale europeo, è stata ufficializzata oggi. La presenza diretta di Fujitsu verrà concentrata nei Paesi considerati adatti a supportare la crescita dei Servizi, mentre negli altri avverrà una uscita graduale con passaggio al modello operativo indiretto, basato sulla rivendita di prodotti attraverso partner", ha spiegato in una nota la Fim Cisl milanese, che ritiene "abbastanza probabile che si vada verso la chiusura delle sedi italiane di Milano e Roma con il conseguente licenziamento di tutti i dipendenti del gruppo". A Milano, l’azienda ha sede al Centro Leoni, in via Spadolini. Il processo di riorganizzazione inizierà il prossimo aprile e procederà gradualmente per fasi, con il management impegnato a concordare un piano di uscita che rispetti le esigenze ed i diritti dei dipendenti, dei clienti e dei partner.