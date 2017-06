LAVORO: FURLAN, 800MILA POSTI PERSI, PUNTARE SU MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO

7 giugno 2017- 16:10

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Il settore edile è stato quello che più di qualsiasi altro ha pagato il peso della crisi economica: 800 mila posti di lavoro persi. Al contrario quello dell'edilizia e delle costruzioni, invece, potrebbe diventare il settore attraverso cui far ripartire il sistema paese tutto". Lo ha detto oggi a Perugia il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan a margine del congresso nazionale della Filca Cisl. "Pensiamo ad esempio che cosa può significare la messa in sicurezza del territorio, degli edifici tutti, del patrimonio architettonico, delle scuole per capire davvero quanto proprio dall'edilizia possa scaturire la ripresa economica del paese. Quindi una grave perdita di posti di lavoro ma anche la possibilità attraverso una programmazione di intervento sistemico e guidato di ripresa economica che nasce da questo settore così importante come volano di crescita", sottolinea Furlan.