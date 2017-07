LAVORO: FURLAN, AUMENTO DONNE MADRI PRECARIE DATO PREOCCUPANTE

5 luglio 2017- 19:30

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "I dati dell'Istat di oggi sulla precarietà nel lavoro di tante donne madri sono molto preoccupanti e dovrebbero far riflettere tutti perche' testimoniano ancora una volta come l'Italia sia il fanalino di coda in Europa sia per il livello insufficiente di occupazione femminile stabile sia per una sempre piu' difficile conciliazione tra lavoro e famiglia". Ad affermarlo in una nota è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sui dati di oggi dell'Istat. "Le donne -sottolinea- hanno pagato il prezzo più alto della crisi economica in questi anni perché sono le prime che sono precipitate nell'area della precarieta' e della povertà. E' un fenomeno che non riguarda solo le donne giovani ma oggi e' lo stato di fatto di tante lavoratrici madri ed in eta' avanzata. Non solo permane in Italia il problema del divario salariale tra uomo e donna, ma una donna su 3 e' costretta a lasciare il lavoro dopo la nascita del primo figlio oppure ad accettare lavori sempre piu' precari o sottopagati".