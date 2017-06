LAVORO: FURLAN, AVANTI CON DETASSAZIONE ACCORDI AZIENDALI

22 giugno 2017- 13:52

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Dobbiamo allargare la partecipazione dei lavoratori, continuando sulla strada della detassazione degli accordi aziendali che e' il modo per cambiare le relazioni industriali. Occorre un nuovo rapporto tra imprese e lavoro per governare insieme i processi di digitalizzazione e di robotizzazione che possono incidere positivamente nella qualita' del lavoro. D'altra parte basta andare a Pomigliano per rendersene conto. Si parla tanto di modello tedesco. Assumiamo il modello tedesco del lavoro, della formazione, dell'alternanza scuola - lavoro, di relazioni industriali moderne ed innovative che hanno fatto uscire quel paese prima e meglio dalla crisi economica". Lo ha detto il leader Cisl, Annamaria Furlan, nel corso della tavola rotonda sul "lavoro che cambia"."Perche' non utilizzare in Italia i 200 miliardi dei fondi contrattuali ed assicurativi oggi accantonati di cui viene utilizzato nel nostro paese solo il 3 per cento per investimenti? Perche' non puntare ad una partecipazione organizzativa ed anche azionaria dei lavoratori, con la presenza nei consigli di sorveglianza? Sono 15 anni che se ne parla ma il Parlamento non ha avuto mai il coraggio di andare fino in fondo con una legge di sostegno alla partecipazione e per l'utilizzo dei fondi contrattuali dei lavoratori", conclude.