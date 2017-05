LAVORO: FURLAN, BENE BAGNASCO, è PRIORITà PAESE MA SE NE DISCUTE POCO (2)

23 maggio 2017- 15:55

(AdnKronos) - "La Cisl -sottolinea- è pronta da un anno e mezzo. Ma un anno fa anche con Cgil e Uil abbiamo definito una piattaforma unitaria su questo tema ed abbiamo già sottoscritto importanti accordi con altre associazioni imprenditoriali. Dobbiamo gestire i processi di cambiamento del mondo del lavoro con la contrattazione , con nuove relazioni industriali ed un modello più partecipativo. Spero che questa sia la volta buona con Confidunstria, le prossime settimane saranno decisive, in modo da evitare che altri mettano le mani in maniera inopportuna e spesso anche con incompetenza sulle materie del lavoro". La leader della Cisl ha parlato a Vasto anche delle aree colpite dal terremoto nei mesi scorsi, ricordando come l’Abruzzo sia stata una regione fortemente colpita da questi eventi così disastrosi. "La Cisl -aggiunge- rinnova oggi un appello forte a tutte le istituzioni nazionali e regionali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, in quanto ricostruire significa permettere a singoli e famiglie di continuare a stare e produrre nei luoghi dove si è nati e vissuti. Ma altrettanto importante -rileva - è mettere in sicurezza tutta quella parte del centro Italia e non solo quella, perché non debba più ripetersi ancora una volta quanto accaduto con il terremoto che ha provocato morti, feriti, distruzione".