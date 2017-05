LAVORO: FURLAN, BENE BAGNASCO, è PRIORITà PAESE MA SE NE DISCUTE POCO (3)

23 maggio 2017- 15:56

(AdnKronos) - Il segretario generale della Cisl ha anche commentato l'avvio dell'Ape social. "E' una notizia positiva per tanti lavoratori e lavoratrici che potranno andare in pensione prima senza pagare niente, grazie all'accordo tra Cgil, Cisl, Uil ed il Governo dei mesi scorsi nel quale abbiamo corretto e riequilibrato alcune gravi disfunzioni della legge Fornero. Era ora. Non tutti i lavori sono uguali, ma alcuni di essi sono particolarmente delicati e gravosi. L'Ape social viene incontro a questa esigenza di giustizia sociale", sottolinea.Infine sulla vicenda della reintroduzione dell'Imu sollecitata qualche giorno dalla Commissione Europea, la Furlan è stata chiara. "Credo che il problema da affrontare non sia questo: infatti c’è già adesso una imposta più alta da pagare quando si tratta di case di particolare pregio, rilievo ed importanza. Il tema da affrontare nel nostro paese è un altro: la riforma dell’Irpef, abbassare le tasse per rendere piu' pesanti le buste paga dei lavoratori e dei pensionati e far lavorare il 70% delle imprese italiane che producono per i consumi interni. Il Governo deve convocare Cgil - Cisl - Uil ed avviare un confronto serrato su come riformare il fisco in maniera più equa e giusta per i lavoratori e pensionati".