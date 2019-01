18 gennaio 2019- 14:50 Lavoro: Furlan, è governo alla rovescia, bloccano ciò che dovrebbero rilanciare

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "E' il governo alla rovescia. Bloccano quello che dovrebbero rilanciare e finanziano quello che dovrebbero ridurre. Bloccano le infrastrutture, grandi e piccole, che collegherebbero il sud al nord del paese ed il nord al resto d’Europa e così facendo congelano 100 miliardi di finanziamenti e tra i 400- 500.000 posti di lavoro. E poi finanziano misure assistenzialistiche che dovrebbero ridurre la disoccupazione". Ad affermarlo in una intervista a 'Il Foglio' la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan."Si finanzia un ecobonus per le auto elettriche, ben sapendo che in Italia non ci sono produttori di auto elettriche. E in più si introduce una tassa che disincentiva gli investitori del settore, salvo poi lamentarsi quando Fca annuncia un disimpegno. Fanno il contrario di quello che serve. Il ministro Bongiorno annuncia 450.000 nuovi lavoratori nella Pa e poi congelano le assunzioni. E quota 100 sarà una opportunità per tutte quelle persone che vogliono andare in pensione qualche anno prima", sottolinea Furlan. Anche se, per contro, il blocco della perequazione delle pensioni, aggiunge, "proprio ora che si sarebbe potuta sbloccare, è inaccettabile. E poi manca qualsiasi attenzione ai giovani: stiamo creando un esercito di futuri vecchi poveri. Anche per questo il nove febbraio scenderemo in piazza: se Conte non vuole ascoltare noi, dovrà quantomeno ascoltare migliaia di lavoratori che manifesteranno".