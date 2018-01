LAVORO: FURLAN, GRAVE E INACCETTABILE DIVARIO DONNE-UOMINI

20 gennaio 2018- 15:06

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - "Sono dati che dovrebbero far riflettere tutti. Le donne continuano ad essere l’anello debole del mondo del lavoro. Una situazione davvero inaccettabile”. Cosi' la leader della Cisl, Annamaria Furlan, commenta i dati dell’Onu sul divario salariale tra uomini e donne. “E’ un tema - dice Furlan - su cui il sindacato a livello internazionale deve fare di più ponendo in tutti i consessi di affrontare il tema del divario salariale e di una migliore conciliazione tra il lavoro delle donne e la cura della famiglia. Anche se va detto che nel nostro paese abbiamo fatto passi avanti negli ultimi anni attraverso la diffusione della contrattazione a tutti i livelli. Dobbiamo garantire alle donne che lavorano reali politiche attive di valorizzazione e di promozione. Più sviluppo professionale anche a chi come le donne deve in molti momenti della loro vita conciliare il lavoro con la cura delle persone".