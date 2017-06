LAVORO: FURLAN, POPULISMO E POLITICA INVASIVA NON PORTANO RISULTATI

7 giugno 2017- 19:21

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "La legge elettorale è sicuramente importante ma sono altrettanto importanti gli obiettivi che la politica si prefigge per il paese. Non mi pare che il dibattito si stia caratterizzando su questo". Ad affermarlo a Perugia è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, nel suo intervento al Congresso nazionale della Filca Cisl. "I populismi e l'invasivita' della politica sui temi del lavoro -sottolinea la sindacalista- creano solo risultati negativi per i lavoratori come è accaduto con le vicende di Almaviva, Alitalia e dei voucher. Non possiamo stare con la Tav e con quelli che tirano le pietre ai lavoratori edili nei cantieri della Tav. Bisogna dire la verità ai cittadini e saper scegliere. Noi stiamo sempre dalla parte del lavoro. Per questo la Cisl insieme alla Filca si sono battuti insieme perché i voucher fossero eliminati dall'edilizia e anche nell'agricoltura", ricorda la sindacalista della Cisl. "La nostra proposta -aggiunge- è stata sempre chiara: lasciare i voucher solo per le famiglie e le onlus. Altri hanno scelto la via referenderia. Ma per noi il lavoro si tutela con il confronto e con la contrattazione, non con le leggi. Anche il tema della legalità è nodale per lo sviluppo. I populismi e l' illegalità sono i nemici del lavoro".