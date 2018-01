LAVORO: FURLAN, SERVE AGENDA GOVERNO ESPANSIVA COME IN GERMANIA (3)

(AdnKronos) - "Bisogna ricomporre le antiche fratture occupazionali, sociali ed infrastrutturali tra il Nord ed il Sud, un tema finora completamente assente nella campagna elettorale italiana, superando tutti quei veti politici, burocratici e culturali che ostacolano la costruzione trasparente e rapida delle opere pubbliche", aggiunge ancora la Furlan. "Dobbiamo tutti porci l'obiettivo di far decollare finalmente le politiche attive del lavoro ed una vera alternanza scuola- lavoro in modo da incrociare la domanda con l'offerta dei nuovi lavori. Ed approvare finalmente una normativa che favorisca la partecipazione dei lavoratori non solo ai risultati aziendali ma anche nell'indirizzo e nel controllo degli investimenti delle imprese".Per Furlan, il futuro Governo "dovra' continuare anche a detassare gli accordi aziendali, riducendo le tasse anche sui fondi contrattuali e previdenziali, in modo da sdoganare per gli investimenti quei duecento miliardi di fondi contrattuali e previdenziali che oggi vengono investiti prevalentemente all'estero. L' obiettivo deve essere una riforma fiscale funzionale allo sviluppo ed alla contrattazione, attraverso un taglio strutturale delle aliquote fiscali, partendo dai ceti piu' deboli, in modo da alzare i salari e le pensioni, premiare le imprese che assumono, combattere l'evasione attraverso l'introduzione del contrasto d'interesse, come avviene negli Stati Uniti".