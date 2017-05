LAVORO: IL SOGNO PRIMA DELLA RETRIBUZIONE, COSì I MILLENNIALS VALUTANO AZIENDE

24 maggio 2017- 18:25

Milano, 24 mag. - (AdnKronos) - Prima il sogno, la passione e solo dopo il livello retributivo. Sono queste le priorità seguite dai millennials nella valutazione delle aziende a cui inviare i curriculum. Emotional appeal, ambiente di lavoro e performance finanziaria sono infatti i primi tre elementi considerati dai millennials nella selezione delle aziende a cui inviare il proprio curriculum, emersi dalla ricerca 'Le dinamiche di selezione, valutazione, scelta degli studenti universitari verso potenziali employer' promossa da Fondazione Coca-Cola Hbc Italia e realizzata da Luiss Business School.“Fondazione Coca-Cola Hbc Italia è da sempre al fianco dei ragazzi attraverso progetti e attività educative, il sostegno alle istituzioni scolastiche e alla ricerca universitaria – dichiara Giangiacomo Pierini, Vicepresidente della Fondazione e Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola Hbc Italia – .Il rapporto tra imprese e giovani generazioni appare oggi prioritario e questo studio fornisce un supporto alle aziende per comprendere meglio quali contenuti risultano più interessanti, con quali strumenti comunicarli e come supportare i giovani nell’ingresso del mondo del lavoro". I temi emersi, aggiunge "sono parte integrante del progetto #YouthEmpowered, avviato da Coca-Cola Hbc Italia per fornire ai giovani una preparazione al mercato del lavoro. L’iniziativa, oltre a moduli formativi interattivi online, prevede incontri con le persone dell’azienda, che possono testimoniare direttamente i valori e l’ambiente lavorativo in cui operano ogni giorno, elementi che secondo la ricerca svolta da Luiss Business School risultano essere di primaria importanza per gli studenti”.