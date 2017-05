LAVORO: IL SOGNO PRIMA DELLA RETRIBUZIONE, COSì I MILLENNIALS VALUTANO AZIENDE (2)

24 maggio 2017- 18:25

(AdnKronos) - La ricerca di Luiss Business School, che ha visto la partecipazione di oltre 900 studenti universitari di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, evidenzia come i giovani prendano in considerazione diversi fattori nella scelta di potenziali employer, che possono essere identificati in sei macro aree. La prima é l'emotional appeal: l' atteggiamento emotivo verso l’impresa. Quindi i prodotti e servizi offerti: il valore percepito attraverso l’esame dei prodotti o dei servizi. Poi vision e leadership, la percezione della vision dell’azienda e del suo management; il workplace environment: opinione sul modo di lavorare dell’impresa e sull’ambiente lavorativo offerto ai dipendenti; la performance finanziaria: valutazione della stabilità finanziaria e infine la social responsibility, l' atteggiamento in relazione all’impegno di carattere sociale, etico e ambientale.“I ragazzi coinvolti nello studio considerano l’emotional appeal il fattore più importante nella scala di valutazione, inteso come capacità di ispirare fiducia e ammirazione – afferma Luca Pirolo, Direttore del Luiss Creative Business Center della Luiss Business School – a testimonianza della ricerca di un sistema valoriale a cui aderire, prima ancora di una condizione economica ottimale”.Segue il workplace environment: oltre alle politiche retributive, gli studenti considerano sempre più importante il clima lavorativo, la tutela del benessere delle persone, i programmi di formazione e di carriera proposti. I millennials infatti riconoscono alle imprese una funzione formativa che può essere considerata un proseguimento della formazione ricevuta nel contesto universitario.