LAVORO: IL SOGNO PRIMA DELLA RETRIBUZIONE, COSì I MILLENNIALS VALUTANO AZIENDE (3)

24 maggio 2017- 18:25

(AdnKronos) - Anche la categoria performance finanziaria ha registrato un valore positivo, con particolare riferimento alle prospettive di crescita dell’azienda, davanti a componenti più concrete come il livello retributivo offerto e la qualità dei prodotti.La ricerca fornisce anche indicazioni rispetto alle modalità con cui gli studenti cercano informazioni sulle aziende: al primo posto risulta l’esperienza di altri consumatori, favorita sempre di più dalla diffusione di apposite piattaforme web. Le ricerche di notizie online seguono al secondo posto, mentre al terzo si attestano i premi ricevuti dall’azienda e le classifiche in cui il brand compare, segno di una spiccata capacità valutativa delle giovani generazioni.In conclusione, risulta fondamentale per le aziende attivare modalità di comunicazione e di inserimento che permettano a chi si affaccia al mondo del lavoro di valorizzare al meglio le competenze acquisite durante il percorso accademico, oltre al proprio talento.