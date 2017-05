LAVORO: IL SOGNO PRIMA DELLA RETRIBUZIONE, COSì I MILLENNIALS VALUTANO AZIENDE (4)

24 maggio 2017- 18:25

(AdnKronos) - È in questo contesto che nasce il progetto #YouthEmpowered di Coca-Cola Hbc Italia: un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro. YouthEmpowered prevede una serie d’incontri di formazione in tutta Italia a cui parteciperanno i dipendenti dell’azienda e di società partner, che metteranno a disposizione dei giovani le proprie competenze professionali, fornendo consigli e illustrando i percorsi di carriera all’interno delle aziende.Fondamentali nello sviluppo del progetto sono le nuove tecnologie utilizzate da giovani in questa fascia d’età e centrali per poter veicolare loro i contenuti del programma in modo interattivo. Per questo è stato realizzato un portale di e-learning, www.youthempowered.it, che permetterà di accedere a moduli di formazione di Life Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a gestirli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro.Il sito includerà anche un modulo di Business Skill, utile per il passaggio dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro o per sviluppare una propria idea imprenditoriale. In particolare, gli utenti potranno approfondire alcuni concetti come la gestione di un progetto e le relative scadenze, le tecniche di negoziazione e la comprensione di un bilancio finanziario.