1 novembre 2018- 16:30 Lavoro: in Lombardia 83% dirigenti uomini, ma donne sono più giovani (2)

(AdnKronos) - Su 220 sentenze esaminate, relative ad azioni civili di responsabilità verso gli amministratori, riferite al periodo 2003 – 2013, quasi il 44% ha riguardato casi di 'violazione della diligenza' e circa il 33% 'irregolarità contabili'. Poco più di 1 sentenza su 4 (28%) ha avuto per oggetto casi di 'prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale' e circa il 16% casi di conflitto di interessi. Meno rilevanza hanno avuto gli 'atti eccedenti l’oggetto sociale o i poteri' (circa il 6% delle sentenze). Nel 40% delle sentenze è stata riconosciuta la responsabilità degli amministratori.Complessivamente i dirigenti che non superano i 49 anni sono più numerosi in Lombardia (47%) e Trentino Alto Adige (43%). Seguono le Marche (42%) e, con una quota del 40% ciascuna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Piemonte. Secondo i risultati dell'indagine, quasi la metà (45%) dei dirigenti lavora in Lombardia e poco più del 15% nel Lazio. La loro presenza è significativa anche in Emilia-Romagna (9%) e Veneto (7%). Nel nostro Paese solo il 15% dei dirigenti è di sesso femminile, la percentuale sale al 19% in Basilicata e si attesta al 17% in Lombardia e nel Lazio. Dall’analisi di Das si evince infine che meno dell’1% (0,89%) dei lavoratori dipendenti delle imprese italiane sono manager, con una concentrazione più elevata in Lombardia (1,6%, quasi 48 mila), Lazio (1,1%, oltre 16 mila) e Piemonte (1,04, poco meno di 10 mila), più bassa in Calabria (0,12%), Basilicata e Molise (0,13 ciascuno).