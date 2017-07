LAVORO: INFOJOBS, +14,8% OFFERTE DI LAVORO NEL TURISMO IN ESTATE

13 luglio 2017- 11:38

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Il settore turistico italiano continua a creare opportunità occupazionali. Secondo i dati di InfoJobs, nel mese di maggio le posizioni aperte per questo tipo di occupazioni sono cresciute del +14,8% rispetto allo stesso mese del 2016. A trainare la performance è stata in particolare la richiesta di animatori e bagnini per i quali a maggio si è registrato un vero e proprio boom di offerte, con aumenti che hanno superato - anche largamente nel caso degli animatori - una crescita del 100% rispetto al 2016.Il profilo degli aspiranti animatori è caratterizzato da un'età compresa tra i 26 e i 35 anni, un'esperienza lavorativa di 3-5 anni (21,9%) e una provenienza tra Lombardia (17,5%), Campania (13,8%) e Piemonte (12,8%). Per quanto riguarda i bagnini, invece, il 50,5% ha un'età tra i 26 e 35 anni, una buona esperienza pregressa (nel 27,1% tra i 3-5 anni) e una provenienza geografica distribuita tra l'Emilia-Romagna (12,6% dei candidati), la Liguria (8,7%) e il Lazio (8,6%).