LAVORO: INFOJOBS, +14,8% OFFERTE DI LAVORO NEL TURISMO IN ESTATE (2)

13 luglio 2017- 11:38

(AdnKronos) - I dati di InfoJobs mostrano anche un aumento significativo delle posizioni aperte sia per baristi/camerieri, che crescono del +58,2% rispetto a maggio 2016 (14,7% del totale delle posizioni aperte per le professioni estive) sia per consulenti/agenti di viaggio (+52,5%). In particolare, la prima categoria professionale presenta candidati in possesso di una significativa esperienza professionale precedente (3-5 anni nel 24% dei casi e 5-10 anni per il 16,5%) e una provenienza concentrata in Lombardia (22,7% delle candidature), Emilia-Romagna (10,2%) e Lazio (9,8%).I consulenti/agenti di viaggio hanno un'esperienza lavorativa ancora più importante (5-10 anni per il 22,6% dei candidati e più di 10 anni per il 22,2%) e provengono soprattutto da Lombardia (20,6%) e Lazio (16,2%). Fanno registrare minori incrementi di posizioni aperte i cuochi (+11,3%) e le Colf/Baby sitter (+3,3%), mentre sono risultate quasi ferme (+0,4%) le richieste per promoter/hostess e steward, che rimangono comunque la categoria più richiesta (21,6% del totale).