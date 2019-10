29 ottobre 2019- 12:54 Lavoro: Inps, ‘boom Naspi in Sicilia, +19,07% in triennio’

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Crescono in Sicilia le domande di Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiamo perso il lavoro. Nel 2018 le strutture Inps dell’Isola hanno definito un numero complessivo di istante pari a 167.923, la maggior parte delle quali a Catania (31.983), Messina (27.437) e Palermo (34.457), che insieme raggiungono il 55,9 per cento del totale delle domande definite. Il dato emerge dal bilancio sociale dell’Inps presentato a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Il 60 per cento delle domande in Sicilia viene definito entro 15 giorni della presentazione dell’istanza. Dal report emerge un incremento costante: +7,14 per cento nel 2017 rispetto al 2016 e +11,14 per cento nel 2018 rispetto all’anno precedente. A livello provinciale durante il triennio Enna è passata da uno scostamento negativo (-6,81 per cento del 2017 rispetto al 2016) a quello più consistente (+26,23 per cento del 2017 rispetto all’anno precedente), mentre la provincia di Trapani ha fatto registrare un andamento speculare, passando dall’incremento più elevato (+18,47 per cento del 2017 rispetto al 2016) a quello meno rilevante (+1,91 per cento nel 2018 rispetto al 2017). Il dato regionale nel complesso conferma l’incremento della variazione percentuale rispetto all’anno precedente (+11,14 per cento rispetto al +7,14 per cento) con un numero di istanze cresciute nel triennio del 19,07 per cento.