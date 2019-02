21 febbraio 2019- 11:06 Lavoro: Inps, in 2018 saldo assunzioni-cessazioni +431.000

Roma, 21 feb.(AdnKronos) - Il saldo annualizzato, cioè la differenza tra assunzioni e cessazioni, a dicembre 2018 risulta positivo e pari a +431.000 di poco inferiore a quello del 2017 (+466.000). I saldi tendenziali per le diverse tipologie contrattuali attestano un andamento sempre positivo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+200.000, in accelerazione a fine anno), per l’apprendistato (+81.000: livello tendenziale stabile nell’ultimo trimestre) e anche per i contratti in somministrazione.Positivi ma in forte e progressiva diminuzione i saldi annualizzati dei rapporti di lavoro a tempo determinato; dello stesso segno ma con un’intensità meno pronunciata risultano i saldi tendenziali per il lavoro intermittente.