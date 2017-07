LAVORO: INPS, RIFORMA AMMORTIZZATORI FUNZIONA, SENZA FUORI IL 6% DEI NASPI

4 luglio 2017- 11:17

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - La riforma degli ammortizzatori sociali funziona. La copertura economica per chi ha perso il lavoro, dall’Aspi alla MiniAspi fino alla Naspi è aumentata: circa il 6% dei beneficiari Naspi nel biennio 2015-16 infatti, "non avrebbe avuto del tutto accesso ai sussidi di disoccupazione in assenza della riforma". Altri invece ne sarebbero stati esclusi prima, dopo averne esaurito la durata massima mentre oggi il sussidio dura mediamente circa due-tre mesi più di prima. E' la Relazione Annuale dell'Inps a fare il punto sugli ammortizzatori sociali introdotti dal governo Renzi nel 2015. "Cambiamenti normativi e processi che vanno nella direzione giusta perché offrono protezione di lunga durata con gli strumenti adeguati, quelli che in virtù dei loro importi decrescenti spingono il lavoratore ad attivarsi nella ricerca di un impiego alternativo ben prima che finisca la durata del sussidio", annota il presidente, Tito Boeri che ricorda invece come i vari titpi di cassa integrazione guadagni fossero "del tutto inadeguati", ad affrontare una crisi strutturale. "Incoraggiano i lavoratori a rimanere legati a imprese in cui non hanno un futuro e, di fatto, sussidiano aziende che, in molti casi, non sembrano in grado di reggere alle pressioni competitive", dice ancora. Nella lunga crisi 2008-2016 infatti, spiega l'Inps, ben 350.000 aziende private italiane hanno utilizzato la Cig ordinaria, straordinaria e in deroga. Due terzi di queste hanno avuto accesso allo strumento per più di un anno, una su cinque per 5 anni o più mentre circa un beneficiario su quattro di Cassa Integrazione nel 2014 aveva ricevuto il trattamento per più di 9 mesi. Con la riforma invece, si legge ancora, "la durata degli ammortizzatori più lunghi di 9 mesi sono diminuiti del 60% nel biennio 2015-16 rispetto al biennio precedente, il doppio della riduzione intervenuta per l’insieme delle durate di Cig".