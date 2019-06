21 giugno 2019- 15:39 Lavoro: intesa prefettura e Fiera Milano per sicurezza in spazi espositivi

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Fiera Milano e Prefettura di Milano hanno sottoscritto oggi due documenti dedicati a rafforzare ulteriormente la tutela e la sicurezza del lavoro nelle aree espositive di Fiera Milano. Il primo è un protocollo d’intesa rivolto alla prevenzione e alla tutela del lavoro nell’ambito dei quartieri fieristici gestiti da Fiera Milano, che "mira a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e sommerso attraverso una condivisione che consenta di potenziare le capacità di intervento e prevenzione". Sarà costituito anche un osservatorio permanente per promuovere la massima diffusione della cultura della legalità. L’accordo è stato siglato da Prefettura di Milano, Ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Ats e dai sindacati.Il secondo documento, firmato da Prefettura di Milano, Ats e Fiera Milano, riguarda l’organizzazione della sicurezza del lavoro durante le manifestazioni fieristiche che hanno luogo nei centri espositivi di Fiera Milano. Il tassello rafforza la loro collaborazione per "l’attuazione di processi preventivi di legalità e sicurezza sul lavoro che passa anche attraverso l’implementazione di una piattaforma informatica in grado di agevolare la comunicazione e la condivisione di comportamenti virtuosi".