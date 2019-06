4 giugno 2019- 12:05 Lavoro: Ipsos, 80% italiani preoccupati per occupazione ed economia paese

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - L’80% degli italiani esprime apprensione per l’occupazione e l’economia del paese. Le altre preoccupazioni riguardano: welfare (39%), immigrazione (32%), sicurezza (27%), ambiente (11%) e mobilità (4%). È quanto emerge da un sondaggio realizzato ad aprile 2019 da Ipsos e presentato in occasione dell’evento organizzato da Eni su come sta evolvendo il rapporto tra consumatori, associazioni e aziende. Su base locale, invece, per il 43% degli italiani la principale preoccupazione è l’occupazione mentre l’immigrazione rappresenta l’ultimo dei problemi con il 13%.