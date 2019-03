3 marzo 2019- 10:54 Lavoro: Landini, con imprese un patto su salari e investimenti

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "E' interesse di lavoratori e imprese mettere al centro l'aumento degli investimenti e dei salari oltre a una nuova fiscalità seriamente orientata a ridurre gli squilibri e le diseguaglianze, uno dei fenomeni più gravi del nostro tempo, e non a premiare chi ha di più e a punire chi ha di meno come accade con la tassa piatta". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in un'intervista oggi a 'Il Sole 24 Ore'. "Gli investimenti sono la via principale per creare il lavoro, quello vero. Servono investimenti pubblici in dosi massicce d anche investimenti privati. Che non sono stati sufficienti nonostante le imprese abbiano avuto incentivi in quantità mai vista prima. Incentivi che non sempre ho visto tornare anche nelle tasche dei lavoratori", sottolinea Landini.