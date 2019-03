3 marzo 2019- 13:51 Lavoro: Landini, 'oggi diritto negato, mai tanta competizione tra persone'(2)

(AdnKronos) - Landini cita poi Bruno Trentin, il quale, ricorda, sosteneva che "il lavoro deve essere riconosciuto come un diritto di libertà". "Il lavoro è talmente importante per l'identità delle persone e per il modo di mettersi in relazione con gli altri e, quando questo elemento non si realizza, si determina rabbia, paura, insicurezza, concorrenza". E, incalza, "oggi questo diritto al lavoro è negato alle radici e questo accade nei luoghi tradizionali e nelle nuove forme di lavoro". "La persona si trova da sola e, siccome il mondo non è fatto di eroi, si accettano condizioni di ricatto perché la concorrenza è a fianco a te e accetta di lavorare a tre euro l'ora", dice Landini. "Per questo rimettere al centro il lavoro è fondamentale". E l'impegno del sindacato deve essere quello di "mescolarsi nella società": "non si può pensare - afferma Landini - di risolvere il problema all'interno del proprio ambito". "Di fronte alla complessità non deve prevalere l'idea che uno possa risolvere tutto. Bisogna diffidare della semplificazione", avverte. E "serve anche una discussione nuova sull'unità sindacale. Dei partiti che hanno dato vita alla nostra Costituzione non ce n'è neanche uno. C'erano forze politiche che non volevano l'unità sindacale. Oggi quelle ragioni non esistono più. Se mai, possono esistere diversità di alta natura, di come si vede il sindacato ma non ci sono quelle ragioni di prima".