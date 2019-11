4 novembre 2019- 15:42 Lavoro: lavorareinporto.it, nasce portale per carriere nella logistica portuale

Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - E’ già online da qualche giorno il sito www.lavorareinporto.it realizzato dall’ente di formazione dell’Autorità di Sistema Portuale CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale. Il sito web offre una panoramica sul mondo del lavoro portuale e in generale della logistica accompagnando chi cerca un’occupazione nella scelta della professione e del percorso formativo necessario.CFLI si rivolge a disoccupati e inoccupati, mirando a fornire concrete opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro, ma anche agli studenti delle scuole superiori che possono imparare una professione frequentando i corsi biennali dell’ITS Marco Polo di Venezia.Il portale lavorareinporto.it è suddiviso in tre aree che corrispondono ai tre passi necessari per iniziare a lavorare nel porto. La scelta della professione, innanzitutto, con una serie di video interviste ai lavoratori che consentono di scoprire quali sono le competenze richieste; la scelta del percorso formativo e, infine, la scelta delle prime esperienze in porto, dove reperire i contatti di aziende operanti al porto di Venezia e tutta la modulistica necessaria per avviare esperienze di alternanza scuola-lavoro e progetti formativi in azienda. Un’ampia area video offre, infine, varie informazioni sull’organizzazione del Porto, sugli Enti che vi operano e sugli eventi di orientamento che ogni anno vengono proposti, tra cui il Logistics Career Day.