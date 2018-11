12 novembre 2018- 17:50 Lavoro: Lezzi, grandi sacche povertà anche al centro nord

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "L’Istat stima che le famiglie in povertà assoluta siano 1,8 milioni e che, nella distribuzione geografica, rappresentino il 5,4% di quelle del Nord, il 5,1% di quelle del Centro e il 10,3% di quelle del Mezzogiorno. In totale, gli italiani che vivono sotto la soglia di povertà sono più di 5 milioni (di cui 1,2 minorenni) e rappresentano l'8,4% dell'intera popolazione. Dove vivono queste persone? Il 7% al Nord, il 6,4% al Centro e l'11,4% al Sud. Quando cercheranno di convincervi che il reddito di cittadinanza è una misura inutile o che inciderà quasi esclusivamente sul Mezzogiorno, ricordatevi di queste cifre. Purtroppo la verità e che grandi sacche di povertà esistono anche al Centro e al Nord ed è dovere di questo governo dare un segnale di netta discontinuità, nel segno della civiltà ed equità". Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi in un post pubblicato su Facebook.