24 ottobre 2019- 17:10 Lavoro, Livi (Q8 Petroleum Italia): 'Cambiamento digitale influisce su risorse umane'

Roma, 24 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Le risorse umane sono profondamente impattate dal cambiamento digitale che non riguarda solo l'organizzazione, ma tutta la società in senso più ampio". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Livio Livi, direttore del personale di Q8 Petroleum Italia, in occasione del workshop 'Digital recruiting & branding evolution', organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Indeed, la multinazionale leader al mondo per la ricerca di lavoro, presso il Palazzo dell'Informazione. "Ovviamente - sottolinea - gestire questa trasformazione da un punto di vista organizzativo vuol dire portare il tema digitale attraverso un mondo che deve valorizzare questa trasformazione, nel senso di una maggiore efficienza e di una maggiore produttività". "Questo - avverte Livi - non solo da un punto di vista propriamente tecnico, ma sfruttando proprio queste trasformazioni per garantire un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e vita personale. Quindi sfruttare tutte quelle opportunità che garantiscono una maggiore produttività ed efficienza nel mondo aziendale".