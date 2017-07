LAVORO: LOMBARDIA CONTINUA A CRESCERE, +100MILA OCCUPATI RISPETTO 2008

18 luglio 2017- 13:33

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Nel primo trimestre di quest’anno la Lombardia ha raggiunto e superato i livelli di occupazione precedenti la crisi economica del 2008, realizzando il nuovo record assoluto relativo al territorio regionale. Lo evidenzia Lombardia Speciale, il servizio studi della Regione Lombardia, che ha condotto un'indagine su dati Istat dalla quale emerge come gli occupati nel 2017 siano oltre 100mila in più rispetto al 2008 (4.400mila contro i 4.300mila). L’occupazione, spiega Lombardia Speciale, ha ripreso a crescere a partire dal primo trimestre 2013, anno in cui i livelli occupazionali in Italia nel suo complesso hanno conosciuto una brusca caduta. Inoltre, in Lombardia la crescita è molto più netta rispetto all’andamento nazionale: gli occupati in Italia sono 22.800mila, un numero ancora inferiore rispetto alla situazione pre-crisi (23.100mila nel 2008).