LAVORO: LOMBARDIA CONTINUA A CRESCERE, +100MILA OCCUPATI RISPETTO 2008 (2)

18 luglio 2017- 13:33

(AdnKronos) - Rispetto al breve periodo, l’Istituto nazionale di statistica ha rilevato anche un aumento generale del numero di occupati in Lombardia: sono 78mila in più rispetto al quarto trimestre 2016 e 111mila in più rispetto ai primi novanta giorni dello scorso anno. Questo incremento del numero degli occupati, a livello congiunturale, è da attribuire alla crescita dei lavoratori autonomi (+46mila), mentre i dipendenti sono aumentati di 32mila unità. Rispetto al primo trimestre 2016, invece, i lavoratori autonomi sono seimila in più, quelli con un contratto da dipendente 104mila in più.Se si dà un’occhiata ai dati per genere, si scopre che ad aver trovato lavoro nei primi novanta giorni del 2017 sono stati più maschi che femmine: il tasso di occupazione dei primi è cresciuto dell’1,4 per cento, quello delle donne dell’1,1 per cento. Tendenza confermata dal tasso di disoccupazione, che è del 6,1 per cento per gli uomini e dell’8,1 per cento per le donne.