LAVORO: LOMBARDIA CONTINUA A CRESCERE, +100MILA OCCUPATI RISPETTO 2008 (3)

18 luglio 2017- 13:33

(AdnKronos) - Con un tasso di disoccupazione pari al 7 per cento (equivalente a 331mila unità), cinque punti inferiore alla media nazionale, nei primi tre mesi di quest’anno la Lombardia ha fatto registrare un calo dell’1,2 per cento degli inoccupati (meno 57mila unità), rispetto all’ultimo trimestre del 2016 e dello 0,8 per cento (meno 34mila unità), in confronto ai primi tre mesi dello scorso anno. A livello nazionale, invece, il tasso di disoccupazione è pari al 12,1 per cento, un valore praticamente invariato rispetto al trimestre precedente.