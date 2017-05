LAVORO: LUNEDì ALLA CAMERA 'IL PERISCOPIO' CON DINI, MARZANO, BRUNETTA

26 maggio 2017- 15:32

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Si svolgerà lunedì 29 maggio, alle 17,30, nella sala Aldo Moro della Camera un convegno promosso dall’associazione culturale 'Il Periscopio' in collaborazione con il think tank giovanile 'Nazione futura' guidato dall’editore Francesco Giubilei sul tema “il lavoro di cittadinanza come risposta alla disoccupazione, specie giovanile”. Il convegno, spiega un comunicato, propone un progetto alternativo al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle, "insostenibile per ragioni di finanza pubblica, che oltretutto genererebbe una diseducazione dal lavoro, nell’Italia che secondo la Costituzione è una Repubblica fondata sul lavoro", come rileva Luigi Tivelli, segretario generale dell’associazione che introduce il convegno. Aprirà i lavori Lamberto Dini e li concluderà Antonio Marzano, entrambi soci fondatori del Periscopio. Interverranno fra gli altri il vicepresidente dei giovani di Confindustria Francesco Ferri, il presidente dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta, il presidente del gruppo Misto della Camera Pino Pisicchio e l’economista Mario Baldassarri.