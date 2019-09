24 settembre 2019- 19:51 Lavoro: M5S, incontro con Catalfo potenzia lavoro squadra

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "L'incontro che abbiamo avuto oggi con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ci ha confermato che siamo partiti con il piede giusto all'insegna di un proficuo lavoro di squadra". Così, in una nota congiunta, i componenti del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e della Commissione e Affari Sociali della Camera. "Il nostro obiettivo comune - sottolineano - è quello di realizzare i provvedimenti che gli italiani stanno aspettando da troppo tempo. Sul tavolo c'è la tutela del lavoro, sia per i lavoratori sia per le imprese, con la sicurezza sul lavoro, il taglio del cuneo fiscale, il salario minimo, la disparità retributiva donna-uomo, l'attenzione alle categorie protette e la rappresentanza sindacale. Senza dimenticare l’importante capitolo delle politiche sociali a cui dobbiamo prestare la necessaria attenzione". Al ministro Catalfo, conclude la nota, "abbiamo chiesto che anche queste siano considerate tra le priorità del ministero. Sostenendo il nostro ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, riusciremo a raggiungere tantissimi traguardi".